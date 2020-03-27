Pakete yönelik eleştiriler devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ekonomik paketin tamamen bir hayal kırıklığı olduğunu ve hükümetin bu paketle sadece nasıl maaş ödeyeceğini açıkladığını dile getirerek, en büyük darbenin yerel yönetimlere vurulduğunu, yüzde 25 kesinti ile belediyelerin maaş, temizlik malzemesi alımı veya elektrik ücretlerinin ödenmesi konusunda ciddi belirsizliğe itildiğini kaydetti.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu da Ekonomik Tedbirler ve Destek paketini eleştirerek, eşitlik ilkelerine ve adalete uygun olmadığını savundu. Sendika Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada ciddi bir kriz masası oluşturularak, tüm paydaşların katılımıyla emekçiler için alındığı gibi bankalar ve diğer çalışan sektörlerle ilgili de radikal kararlar alınmasını talep etti.

Genç İş Adamları Derneği de, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketini şaşkınlık içinde izlediklerini, paketin ülke ekonomisini derin bir bilinmezliğin içerisine ittiğini savundu.

Hazine-Sen, de hazirlanan ekonomik paket ile krizin tüm maliyetinin kamu görevlilerinin üzerine yıkıldığını belirterek, beklentilerinin krizin toplam maliyetinin doğru, şeffaf bir şekilde hesaplanması ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde herkesin elini taşın altına koyması olduğunu belirtti.

BRT