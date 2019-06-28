PAOK ve Olympiakos Lens'in peşinde!

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Jeremain Lens için Olympiakos’un yanı sıra PAOK’un da menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı öğrenildi.

Yıllık 2.2 milyon euroluk garanti ücreti olan ve bir türlü beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens, bu transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılabilir. Hollandalı futbolcu daha önce yapılan önerileri geri çevirirken, bu kez Yunan kulüpleri ciddi şekilde devrede.

Olympiakos’un yanı sıra PAOK’un menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı öğrenildi. Elden çıkartılmaya çalışılan Lens için kulüp dört gözle resmi teklif bekliyor.