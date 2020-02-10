PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

09.02.2020 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda A.Ö. (E-43), tasarrufunda 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 39.500 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.