Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET
PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

1 kişi hakkında yasal işlem!

A+A-

Ercan Havalimanı’ndan tasarrufunda bulunan 17 bin 500 ABD doları ve 2 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapmaya çalışan Y.A.(E-35) hakkında yasal işlem başlatıldı. KKTC yasalarına göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden yolcu beraberinde taşınamaz.

 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.