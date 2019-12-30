PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’ndan tasarrufunda bulunan 17 bin 500 ABD doları ve 2 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapmaya çalışan Y.A.(E-35) hakkında yasal işlem başlatıldı. KKTC yasalarına göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden yolcu beraberinde taşınamaz.



