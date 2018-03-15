PARALARIN SAHTE OLDUĞUNU KABUL ETMEDİLER!

Sahte 500 Euro’luk banknotları bir casinoda tedavüle süren Tacakistan’lı 2 kişi tutuklandı

Devrim DEMİR

Girne’de bir otelin müşterisi olan ve ülkede turist vizesi ile bulunan Firdavs Sharifov ve Dilshod Kurbanov isimli zanlılar kumar oynamak için sahte banknotları tedavüle sürdü.

Slot görevlisine fiş almak için 500 Euro sahte banknot veren zanlılar, paraların sahte olduğunun anlaşılması üzerine casinoya çağrılan polis ekibi tarafından yakalandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 3 adet 500 Euro ve 1 adet sahte 100 Dolarlık banknot ele geçirilerek emare alındı.

Yapılan sorgulamada paraların sahte olduğunu kabul etmeyen zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı 2’şer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Kamera görüntüleri incelenecek

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, mahkemede verdiği ifadede zanlıların “Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlıların Girne’de bir otelin müşterisi oldukları ve kumar oynamak maksadı ile tasarruflarında bulundurdukları sahte banknotu slot görevlisine verip fiş alarak tedavüle sürdüklerini söyledi.

Yapılan üst aramalarında da sahte banknot ele geçirdiklerini kaydeden Soyel, güvenlik kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis