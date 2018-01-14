PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI!

Gönyeli’de bu sabah saat 02:30'da, Şht. Osman Buba Sokak içerisinde park halinde bulunan bir araç yandı.

Gönyeli’de Yusuf Demir ’e ait van araçta henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 02:30 sıralarında, Şht. Osman Buba sokak Gönyeli’de Yusuf Demir ’e ait GU 790 plakalı park halinde bulunan van araçta henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu van aracın tamamı, içerisinde bulunan konfeksiyon eşyaları ve araçtan sıçrayan yangın sonucunda yan tarafında bulunan Hatice Sarıkaya’ya ait depo olarak kullanılan kumaş deposu kısmen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.