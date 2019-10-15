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PATATES EKİMİ YAPILACAK ARAZİLER İÇİN SON GÜN...

PATATES EKİMİ YAPILACAK ARAZİLER İÇİN SON GÜN...

Son gün...

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Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü, Ağustos’ta patates ekimi yapılan arazilerle ilgili bildirimin yapılması için tanınan sürenin bugün dolacağını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Patates Başvuru Formları’nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım dairelerinden temin edilebileceği; üreticilerden başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağı belirtildi.

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