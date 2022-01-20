2021 İlkbahar ürünü patates hasat döneminde, ürünlerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim eden patates üreticilerine prim verileceği açıklandı.

TÜK’den yapılan açıklamada, üreticilerin prim çeklerini yarından itibaren Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Toprak Ürünleri Kurumu piyasa düzenleyici görevini yerine getirebilmek ve üreticiletin ürünlerini değerinde satılabilmesine olanak vermek adına 2021 İlkbahar Ürünü patates alımı yapmıştı.

Alım döneminde, satış fiyatları ve masraflar sonucu kar edilmesi durumunda, bunun üreticilere prim olarak yansıtılması kararlaştırılmıştı. Kurumun patates satışlarından elde ettiği gelir üzerinden yapılan hesaplama sonucu, patates üreticilerimize 30 Kuruş/Kilogram prim ödemesi yapılacaktır.”