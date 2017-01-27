PAZAR ESNAFI DA ZOR DURUMDA!

Girne’deki ‘Çarşamba Pazarı'nda giyim, kitap, çiçek, kuruyemiş, takı gibi ürünleri satan esnaf, pazardaki tezgahı için ödediği parayı bile çıkaramıyor

Ceren ÖZBİL

Türk Lirası'nın, döviz karşısında hızla değer kaybetmesi Girne'deki Çarşamba Pazarı'nı da vurdu. Alım gücü düşen vatandaş alış verişinden kıstı, pazarcı satış yapamaz oldu.

Özellikle pazar yerinde giyim, kitap, çiçek, kuruyemiş, takı gibi ürünleri satan esnaf, pazardaki tezgahı için ödediği parayı bile çıkaramaz duruma geldi.

Sadece kara diken, hostes, ova pırasası, mersin, ayrelli, iğnelik, deniz börülcesi, kaz ayağı, yumurta otu, gömeç, ısırgan gibi ovada yetişen bitkilerin satışını yapan pazarcıların yüzü gülüyor. Özellikle ayrelli, pazar yerinde öğleden önce tükeniyor.

KIBRIS Gazetesi'ne konuşan Çarşamba Pazarı esnafı, yerli halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle artık eskisi gibi pazara gelmediğini söyledi.

Pazarcılar ayrıca, pazara gelen turist sayısında da düşüş olduğunu ifade ederek, neden kaynaklandığına bir anlam veremediklerini söyledi.

Garabli: Pazara ilgi düştü

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, pazarlara ilginin son dönemlerde oldukça düştüğünü söyledi ve bunun nedeninin vatandaşın alım gücünün düşmesi olduğunu belirtti.

TL'nin hızla döviz karşısında değer kaybettiğinden söz eden Garabli, bu nedenle de vatandaşların artık daha hesaplı davranma yoluna giderek alış verişlerinden kıstığını anlattı.

Garabli, pazarda sadece ova ürünlerinin satışının iyi gittiğini, diğer ürünlerinin satışında ise yüzde 50'den fazla düşüş olduğunu kaydetti.

Pazarcılar ne dedi?

Veysel Taner:

“Kitaplara ilgi zayıf. Bu durumun biraz alım gücünün düşmesiyle de ilgisi var. Ben Mağusa, Lefkoşa ve Girne pazarlarına katılıyorum. Satışlarımız ayın başı ya da sonu olmasına göre değişiyor. Ayın başında satış oluyor, sonunda satış olmuyor. Ancak dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, kadınlar daha çok kitap alıyor. En çok satılan kitaplar ise çocuk kitaplarıdır.”

Hasan Uslu:

“Özellikle ayrelli satışları iyi gidiyor. Genellikle pazarda satış yaptığımızda elimizde kalmıyor. Zaten satılmıyorsa da biz kendimiz evimizde pişirip yiyoruz. Ayrelli her derde deva bir bitkidir. Uzmanlarında bence bunu duyurması gerekir.”

Muzaffer Kadiroğlu:

“Çiçek satışları iyice düştü. Yıllardır pazarlarda satış yapıyorum. Eskiden güzel bir ilgi vardı. Ancak TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi bizi bile etkiledi. Orkideyi bile 35 TL'ye satıyoruz. Ancak müşteri yok. Eskiden böyle değildi.”

Seyhan Davulcu:

“Kara diken, hostes, ova pırasası, mersin, ayrelli, iğnelik, ova ıspanağı, kadın kasığı, deniz börülcesi, kaz ayağı, yumurta otu, ısırgan, gömeç, kuzu kulağı, hindibağı, lapsana, adaçayı, dağ kekiği, gabbar gibi ovalarda yetişen ürünlerin satışını yapıyoruz. Vatandaşın ürünlerimize olan ilgisinden memnunuz. Bazı ürünler öğle saatlerine gelmeden tükeniyor. Bizim Lefkoşa Ortaköy'de de yerimiz var. Orada da ilgi aynı şekilde…”

Raif Dilek:

“Biz köy ekmeği yapıp satıyoruz. Vatandaşın ilgisinden memnunuz. Birçok bölgede pazara katılıyoruz. Her bölgede ilgi var. Bizim merkezimiz Paşaköy’de. Her bölgeye de ekmek dağıtımımız var. Ekmeğimizin lezzetli olması nedeniyle vatandaş da tercih ediyor.”

Kıbrıs