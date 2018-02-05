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PAZARA RAĞBET YOĞUN!

PAZARA RAĞBET YOĞUN!

Lefkoşa Otobüs Terminali’ne kurulan pazara bu hafta sonu da vatandaşın ilgisi yoğun oldu

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Hafta sonu birçok vatandaşın uğrak yeri Pazar yeri oldu. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar tezgahlarda yer alan meyve ve sebzelere rağbet gösterdi. 

Domates 2,5 TL

Tezgahlarda domatesin kilosu 2,5 TL’den yerini aldı. Öte yandan hurmanın kilosu 8 TL’den cevizin 25 TL’den, sultani üzümün ise 14 TL’den satıldı. 

 

Elma 5 TL 

Portakalın kilosu 1,5 TL’den satılırken, muzun kilosu 6 TL’den tezgahta yerini aldı. Elmanın kilosu ise 5 TL’den satıldı. 

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