PCR şartı kararı ertelendi

Dün açıklanan kararlarda görevleri gereği ilçeler arası seyahat edeceklerden ve kapalı dönemde de hizmetlerine devam edecek sektörlerde çalışanlardan haftada bir PCR testi talep edileceği duyurulmuştu. Ne var ki kararın üzerinden 24 saat geçmeden Bakanlık'tan yeni bir açıklama yapılarak söz konusu PCR testi şartının ertelendiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"ikinci bir karara kadar, ilçelerarası geçişlerde ve açık işyerlerinde çalışanlar için haftada bir istenen PCR testi şartı ertelendi."