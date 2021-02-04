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"PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur"

"PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur"

Aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle...

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Aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu. 

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Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.

Güncelleme;

Şu an itibariyle Lefkoşa  Fuar Merkezi, Güzelyurt  ve Girne'de  PCR test  alanlarında bulunanların testleri yapılacak ancak yoğunluktan dolayı yeni  kayıt alınmayacaktır.

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