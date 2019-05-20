Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım

Verdiği kilolarla bambaşka biri olan oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu açtı. Bikinili poz paylaşan Öztekin, görüntüsüyle şaşırttı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin verdiği kilolarla çok değişti. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncunun dört yılda verdiği 93 kilo ile geçirdiği büyük değişim sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor.

DENİZ SEZONUNU AÇTI

Dört yılda 93 kilo veren Öztekin çok farklı birine dönüştü. Instagram hesabından deniz sezonunu açan Öztekin, bikinili verdiği pozla ne kadar yol katettiğini takipçilerine göstermiş oldu.