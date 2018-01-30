Pelin'in yeni hali!

Karahan'ın hiçbir mesaj yazmadan paylaştığı bu fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı. Bazı takipçileri Karahan'ın yeni film ya da dizi projesi için bu kılığa bürünüp bürünmediğini sorarken bazıları da bu görüntünün gerçek mi yoksa makyaj mı olduğunu sordu. işin aslı ise başkaydı.