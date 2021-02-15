Pilli: 12’si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: 12’si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5189 olduğunu, 12’si yerel 28 pozitif vakaya rastlandığını , 70 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi’nden olduğunu belirtti. 15 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5189
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 12
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta: yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 477.334
Toplam Vaka Sayısı: 3082
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2408
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 654
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 492
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 19
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.