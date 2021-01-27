Pilli: Bir hafta sonra vaka sayısında düşüş olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Pilli bugünkü vaka sayısının şu ana kadar sayısının 20’lere vardığını söyleyerek, alınan önlemlere göre vaka sayısının bir hafta sonra düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Bakan Pilli, 15 merkezde aşılama yapıldığını, aşı olduğu sürece günde 5 Bin aşı yapılabilecek hazırlıkta olduklarını söyledi.

Pilli, vaka sayısındaki düşüşün alınan tedbirlere halkın uyup uymadığına bağlı olduğunu kaydetti.

BRTK