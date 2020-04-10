Pilli: ‘Hiçbir mermimizi boşa kullanmayacağız’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de canlı yayında Vovid – 19 ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Pilli bugün 275 test yapıldığını 3 pozitif vaka çıktığını söyledi. Pilli toplam vaka sayısının 99’a yükseldiğini dile getirdi.

Bugüne kadar toplam 3890 test yapıldığını, 44 kişinin taburcu edildiğini, 52 kişinin de tedavisinin devam ettiğini kaydeden Bakan Pilli, yoğun bakımda bulunan 1 kişinin durumunun stabil olduğunu dile getirdi. Bakan Pilli bugün belirlenen pozitif vakalardan birinin geçtiğimiz gün İngiltere’den gelerek karantinada tutulan birinde, iki vakanın ingiltereden gelen iki çalışan olduğunu kaydetti.

Vakaların yurtdışından gelen dış kaynaklı vakkalar olduğunu kaydeden Pilli, yurt dışından gelecek olanlar konusunda gerek toplum gerekse toplum sağlığı için büyük risk taşıdığını söyledi.

Pilli, dün Lefke’de belirlenen pozitif vakka yakınlarına ve temaslılarına yapılan testlerin tümünün negatif çıktığını da açıkladı.

Pilli testlerin artırılması konusunda ise, dünyada varolan salgın nedeniyle malzeme alma ve getirme konusunda sıkıntı olacağını belirtti ve “hiçbir mermimizi boşa kullanmayacağız” dedi.

Korona virüs ile herkesin üzerine düşeni yapması çağrısını yineleyen Pilli, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uylması gerektiğini vurguladı.