Polis denetimleri devam ediyor
Polis denetimleri devam ediyor
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilhiye göre 05-06 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 24 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 22 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.
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