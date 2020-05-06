Polis denetimleri devam ediyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilhiye göre 05-06 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 24 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 22 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.