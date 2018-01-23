POLİS GONNARA TOPLADI!

Ülkede dün yaşananlar güvenlik zafiyetinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Bir grup tarafından önce Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı, ardından ise Meclis’e taşınan olaylar karşısında polisin aciz kalması tepkilere neden oldu.

Afrika gazetesinin bulunduğu Lefkoşa Şehitler Meydanı'ndaki binanın önünde toplanan bazı sivil toplum örgütleri eylem yaptı.

Eylem Meclis önüne kaydı

Afrika gazetesi önündeki eylem, bölgeye saat 10.30 sıralarında ek polis kuvveti gelmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi önüne kaydı.

Afrika gazetesi önündeki eylemde gazetenin camları kırıldı, tabelası söküldü.

Cumhuriyet Meclisi önüne kayan eylemciler burada CTP Milletvekili Doğuş Derya karşıtı sloganlar attı.

Tansiyon zaman zaman yükseldi

Afrika gazetesinin önceki günkü manşetini protesto için yapılan ve Cumhuriyet Meclisi önüne taşınan eylemde tansiyon zaman zaman yükseldi.

Polis, Özel Harekat ekiplerinin takviyesiyle önlemler aldı.

Çatıdaki iki eylemci polis tarafından aşağıya indirilmeye çalışılırken, eylemciler de Meclis avlusuna girmeye çalıştı, polis engel oldu. “Eylem esnasında iki eylemci, KKTC, Türkiye ve Türk Kayı Boyu bayraklarıyla Meclis binasının çatısına çıktı.”

Eylem sırasında Afrika gazetesinin binasına yönelen bazı eylemcilerin, yumurta savurdukları görüldü.

Eylem saat 12.00 civarlarında, yağmurun da başlamasının ardından tamamlandı ve eylemciler dağılmaya başlandı.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 12.00 itibarıyla eylemde herhangi bir tutuklama yapılmadı.

“Eleştiri sınırı aşıldı”

Milli ve Manevi Dayanışma Platformu adına AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, Afrika gazetesini eleştiri sınırını aşmakla suçladı.

Demirci, Afrika gazetesinin önünde dün yer alan eylemde yaptığı konuşmada, “Vatanın toprak bütünlüğün ve sınırlarını korumak amacıyla, uluslararası teamüllerin kendisine verdiği yetkileri kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı arasında bağlantı kurarak eleştiri sınırı ve haddini aşan Afrika gazetesinin, böylesine hassas bir konuda TC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan yayın ve ifadeleri, asla Kıbrıs Türk halkının görüşleriyle örtüşmemektedir” dedi.

“Alçakça”

Afrika gazetesini “yalan ve yanlış” haber yazmakla eleştiren Demirci, Afrin’e yönelik harekatı işgal harekatı gibi göstermenin “alçakça” olduğu görüşünü ifade etti.

Demirci ayrıca, Afrika gazetesinin maddi olarak dış mihraklara bağlı olduğunu ve onların emirleri doğrultusunda haber yaptığını savundu.

Kösedağ: Afrika dış güçlerin maşalığını yapıyor

Kıbrıs AK Gençlik Teşkilatı Başkanı Abdulkadir Kösedağ ise Afrika gazetesinde yayımlanan bahse konu haberin Türkiye’ye karşı “hakaretvari” olduğunu, Türkiye’nin her zaman “mazlumun” yanında duran bir ülke olduğunu söyledi. Afrika gazetesini “dış güçlerin maşalığını” yapmak ve “bölücülükle” suçlayan Kösedağ, gazeteyi kınadı.

Yeni Bakış