POLİS GÖZ AÇTIRMADI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Polisten verilen bilgiye göre, önceki gece 20.30’dan başlayıp, dün sabah 00.30’a kadar süren denetimler bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapıldı.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 596 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 109 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.