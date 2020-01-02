POLİS İMDAT HATTI DEVRE DIŞI KALDI!
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ait ‘155 polis imdat’ hattı devre dışı
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Polis Basın Subaylığı, telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ait 155 polis imdat hattının devre dışı kaldığını duyurdu.
Açıklamada, “arıza giderilinceye kadar, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne 0548 811 3000 çağrı numaralı hattan ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.
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