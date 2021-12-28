Pornhub açıkladı... Noel Baba'nın suçu ne...

Pornhub, insanların bu Noel'de en çok arama yaptığı kelimeleri yayınladı. Bu Noel döneminde aramaların başında Noel Baba’nın eşi Bayan Claus'a geldi.

Pornhub tarafından yayınlanan rakamlara göre, bu yıl Bayan Claus için yapılan aramalar yüzde 401 artarak listenin en başında yer aldı. Ancak, görünüşe göre Bayan Claus'un porno topluluğundaki popülaritesi 2018'deki zirvesinden bu yana azalma gösterdi. Noel Baba ise, yüzde 374'lük bir artışla sitede en çok aranan ikinci terim oldu.

HENTAİ BİRİNCİ SIRADA

New York Post’un haberine göre; Noel’de diğer popüler arama terimleri, ’elf hentai’ ile ‘elf ve xxxmas’ oldu. Hentai pornosu ise şu anda dünya çapında en çok aranan tür oldu. Hentai ABD'de en çok arananlarda birinci sıradayken, Birleşik Krallık'ta üç numarada kaldı.

Pornhub'ın Cinsel Sağlık Merkezi direktörü Dr. Laurie Betito hentaiyi kast ederek, “Çizgi filmler normal pornolardan daha fantastik. Çünkü bu gerçek değil. O yüzden daha ileriye gidilebilir.” dedi. Yılın en çok aranan ikinci terimi ise “romantizm” oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ABD’DEN

Geçen yıla ait veriler, siteyi en çok ziyaret edenlerin ABD'li izleyiciler olduğunu, İngiltere'nin ikinci, Japonya'nın ise üçüncü olduğunu gösteriyor.

HENTAİ NEDİR

Hentai, yetişkin içerikli anime ve manga materyallerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

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