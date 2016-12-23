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Poyraz Karayel'in setinde olay çıktı!

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Poyraz Karayel'in setinde olay çıktı!
Limon Film imzalı ve yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği Poyraz Karayel dizisinde kavga çıktı.

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın başrolü paylaştığı dizi  73. bölümü ile ekrana geldi. Reytinglerde rakiplerini her hafta hezimete uğratan dizinin perde arkasında ise bambaşka bir olay yaşanıyor. Reji ekibinde yaşanan sorunlar nedeniyle dizinin çekimlerinde sıkıntı yaşandığı söyleniyor.  Bu nedenle ekibin sürekli değiştiği de kulislerde konuşulanlar arasında.  Çaresiz kalan yapımcı durumu şimdilik idare ediyor. Başarılı kurgusu ile izleyiciye alıştık dizilerden farklı deneyimler yaşatan Poyraz Karayel'de yaşanan gerginliğin ekrana yansıyıp yansımayacağı da merak konusu.

OYUNCULARIN DA ARASI AÇIK

Setten gelen iddialardan bir diğeri ise oyuncular arasında kutuplaşmaların olduğu. Poyraz Karayel tüm sorunlara rağmen fanatik seyircilerinden tam not almayı başarıyor

ZÜLFİKAR ÖLDÜ MÜ?

Poyraz Karayel'in 73. bölümünün finalinde, karşılaştığı herkese 'Orhan Solmaz'ı tanıyor musun' sorusunu yönelten ve 'hayır' cevabını aldığında onları öldüren gizemli kadın Zülfikar'ın karşısına çıktı. Poyraz Karayel 74. bölüm fragmanını merakla bekliyor

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Gazetevatan

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