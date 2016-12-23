GÜNEY KIBRIS'TA ÇÖZÜM KORKUSU

Federal çözüm karşıtı cepheyi oluşturan Rum partilerden DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma ve Çevreciler Hareketi Kıbrıs sorununa ilişkin bir panelde biraraya geldi. 5 partinin liderleri konuşmalarında çözümün olumsuzluklarından bahsetti.



NİKOLAS PAPADOPULOS: ÇÖZÜMÜN EKONOMİK BOYUTU ZARAR VERECEK



DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, çözümün ekonomiye külfet getireceğini savundu çözümün Kıbrıslı Rumların işine gelmeyeceği sonucuna vardı. Papadopulos ‘biz Kıbrıslı Rumlar, bir kısmının Türkiye’nin devam eden işgalinin neden olduğu 17 milyar Euro borçla başlayacağız ve bu borcu yalnız başımıza kapatmalıyız. Tam aksine Kıbrıslı Türkler, çözümün ertesi günü sıfır borçla başlayacaklar, çünkü Türkiye bu borcu silecek’ şeklinde konuştu.

DİKO Başkanına göre görüşülmekte olan çözümün olumsuz unsurlarından bir tanesi de, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Rum mal sahiplerine ve göçmenlerine tazminat ödemek için birkaç milyar Euro bulmak zorunda olması olduğunu söyledi. DİKO Başkanı, tüm bunların ardından Kıbrıslı Türkler, açıklarının kapatılması ve kalkınmalarına yardımcı olunması için, yılda 200 milyon Euro ekstra verilmesi gerektiğini belirtti.



ŞİZOPULOS: İKİ BÖLGELİ İKİ TOPLUMLU FEDERASYON İLE TÜRKİYE’NİN POLİTİKASI HAKLI ÇIKIYOR



EDEK Başkanı Marinos Şizopulos yaptığı konuşmada, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünü Türkiye’nin yayılmacı politikasının haklı çıkması olarak gösterdi. Şizopulos konuşmasında Kıbrıs sorununun tarihinden söz etti ve Türkiye’nin hedeflerini analiz etti. EDEK Başkanı, Türkiye’nin görüşülmekte olan çözüm aracılığıyla topağın en az %28-30’unu, aynı zamanda yerleşikler de dahil %30 oranından fazla nüfusu yasallaştırmak istediğini belirtti. Şizopulos Türkiye’nin planları arasında, devletin işleyişini kontrol etmek ve ardından gerek tüm Kıbrıs’ı ilhak etmek, gerekse eğer bu mümkün değilse, Kıbrıs’ta yasal bir Türk devleti ilan etmek amacıyla bir kriz yaratmak olduğunu söyledi.



LİLLİKAS: GELİŞMELER TEHLİKELİ



Vatandaşlar İttifakı başkanı Yorgos Lillikas yönetim başlığını ve devletin yapısını analiz etti. Lillikas ayrıca 1 Aralık 2016 anlaşmasıyla, şu anda yapılmaya çalışılan her şeyin tehlikeli olduğundan söz etti.



THEOHARUS: ÇÖZÜM ANTİ DEMOKRATİK VE TEHLİKELİ



Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Avrupa Müktesebatını ve Kıbrıs sorununun çözümün Avrupa boyutunu analiz etti. Theoharus bu çerçevede, hali hazırda anlaşmaya varılmış olan maddelerin ya da yakınlaşmanın eşiğinde olan şeylerin çözümü, anti demokratik ve tehlikeli hale getirdiğinden söz etti. Theoharus bu çözümün iyileştirilemeyeceğini, çünkü müzakerelerin yanlış hukuki zemine dayandırıldığını belirtti.



PERDİKİS: MÜLKİYET BAŞLIĞI KIBRIS RUM TARAFININ TAVİZLERİNİN BİR SONUCU



Çevreciler Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis, mülkiyet konusunu analiz ederek, bu başlığın Kıbrıslı Rumların, tüm göçmenlerin evlerine ve mülklerine geri dönüş hakkı ile ilgili olan temel ilkeden taviz vermelerinin bir sonucu olduğunu söyledi.