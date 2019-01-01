Psikolojik destek talebinde patlama!

Uzman Psikolog Şerife İncirlili Çelik, toplumda son zamanlarda artan psikolojik sorunlar nedeniyle profesyonel desteğe ihtiyaç duyan bireylerde büyük bir artış yaşandığına dikkat çekerek, hem devlet hem de özel rehabilitasyon merkezlerinin yetersiz kaldığına işaret etti

Yeni Bakış Gazetesi’nden Özlem Çimendal’ın haberine göre; Girne Amerikan Üniversitesi Akademisyeni Uzm. Dr. Psikolog Şerife İncirlili Çelik, KKTC’de yetersiz ruh sağlığı politikaları nedeni ile özel merkezlere kayan bireylerin ekonomik nedenlerden dolayı artık psikolojik destek de almakta zorlandığına dikkat çekerek, tehlikenin boyutlarının ciddi olduğuna vurgu yaptı.

“Yardıma ihtiyaç duyan bireylerin arttığını görüyoruz”

Çelik, “Sürekli oranların takibini yapıyoruz ve bir artışın olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle ruh sağlığı açısından yardıma ihtiyaç duyan bireylerin arttığını görüyoruz” dedi.

Ruhsal sorunlar artıyor

Toplumda ruh sağlığı sorunlarının artışının devlete ve hükümete de sorumluluklar yüklediğine işaret eden Çelik, sorunların artışı ile sorunlara çözüm mekanizmalarının doğru orantılı olduğuna dikkat çekti.

Merkezler yetersiz

Çelik, “Burada sorgulamamız gereken rehabilitasyon merkezlerimizin ne kadar yeterli olduğudur. Eğer toplumda ruhsal anlamda bir sorun artışı söz konusu ile kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bizim rehabilitasyon merkezlerimiz ne durumda, bu artış neden gerçekleşiyor ya da herhangi bir iyileştirme veya gerileme mi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütçesi yeterli olmayan birey tedavi olamıyor

Çelik, gerek personel eksikliği ve diğer eksiklikler nedeni ile tek ruh sağlığı hastanesi olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yeterli hizmeti sunamadığını dile getirdi. Çelik, devletten ücretsiz desteği alamayan bireylerin özele yönelmek durumunda kalması ancak ekonomik şartların ağırlaşması nedeni ile özele gidemeyen bireylerin süreklilik arz eden ruhsal sorunlarında sonuca ulaşamamasına da dikkat çekti.

“Destek almak isteyen bireylerde artış var”

Toplumsal anlamda ruh sağlığı anlamında destek almak isteyen bireylerde artış olduğuna dikkat çeken Çelik, artışın yaşanmasın ile doğru orantılı olarak ülkedeki verilen hizmetin yeterliliği ve kalitesinin sorgulandığına işaret etti. Çelik, “Hangi oranda yetersiziz hangi oranda eksiğiz hala bunlar bizde tam olarak netleşmiş değildir” diye konuştu.

Tedaviler yarım kalıyor

Yeterli ruhsal sağlık hizmetinin verilemediği toplumlarda toplumsal patlama ve sorunların boyutlarının da ciddi olduğunun altına çizen Çelik, “Personel eksikliği ve gerekli plan programın gerektiği şekilde yapılaması sebebi ile sorunlarının tedavilerinde süreklilik arz eden bireyler sağlıklı hizmet alamamaktadır. Ekonomik sıkıntının da vurduğu birey özele de gidememektedir ve tedavisi çoğu zaman yarım kalmaktadır. Bazı ruh sağlığı bozukluklarında uzun süreli tedaviler veya devamlılık gerektiren tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda birçok birey içerisinde bulunduğu koşullar dolayısı ile bunu gerçekleştiremiyor. Ve tedavilerini tamamlayamıyor ve psikolojik anlamda sağlıksız bireyler olarak hayatlarına devam etmek durumunda kalabiliyor” şeklinde konuştu.

Başvuruların birçoğu gizli yapılıyor

Devlet hastanesine ve özel rehabilitasyon merkezlerine ruhsal problem yaşayan birey başvurularında bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Çelik şunları söyledi: “Talep ve baş vuru artıyor. Başvuruların birçoğu gizli kapaklı yapılıyor.”

“Psikolojik sorun ve bozukluklar normalleştirilmemeli, sorunun çözümüne gidilmeli”

Toplumda son zamanlarda artan psikolojik sorunların ve davranış bozukluklarının normalleştirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, sorunların kökenine inilmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, ekonomiden, iş hayatı sorunlarına, insanlar arası ilişkilere kadar birçok etkenin toplumu oluşturan bireylerin psikolojisine etki ettiğini ifade eden Çelik, devlet ve sağlık alanlarının bunları ele alarak önlem almak zorunda olduğunu dile getirdi.