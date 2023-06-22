Reçeteye tabi bir ilacı reçetesiz olarak sattı
Reçeteye tabi bir ilacı reçetesiz olarak sattı
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-İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket
4 Mart’ta Girne’de faaliyet gösteren bir eczanenin işletmecisi olan M.A.U.’nun (K-27) eczaneye müşteri olarak gelen bir şahsa, reçeteye tabi bir ilacı reçetesiz olarak sattığı tespit edildi.
Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.
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