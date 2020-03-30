CTP genel Başkanı ve eski Başbakan Tufan Erhürman yeni açıklanan vakalarla birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaparak, herkesin üzerine düşeni yapması hususunda uyardı, rehavete kapılma lüksümüz yok diyen Erhürmanın açıklamaları şöyle;

"5 yeni vakamız var. 1'i Karpaz, 2'si Lapta, 2'si Gönyeli'de. Bugün bankalarda yaşandığı bildirilen temasları bu çerçevede bir kez daha düşünmeliyiz.

Merkezi düzeyde, bugünkü gibi durumlarda kalabalık oluşma ihtimalini öngörerek bunları asgariye indirgemeye yönelik kararlar üretmemiz, bireysel düzeyde de daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Rehavete kapılma lüksümüz yok..."