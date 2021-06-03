TDP milletvekili Zeki Çeler, son siyasal gelişmeler başlıklı konuşma yaptı. Halkın ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını, birliklerin eylemde olduğunu anlatan Çeler, öte yandan hükümet üyelerinin birbirlerinden ve yaşananlardan haberleri yokmuş gibi demeçler verdiğini söyledi.

“RENGA… BAŞKA BİR ŞEY SÖYLENMEZ SİZE”

Bu sıkıntıların hükümetin gündeminde olmadığını ifade ederek, “maçı kötü yöneten hakem” benzetmesi yapan Çeler, “Renga! Başka bir şey söylenmez size” ifadelerini kullandı.

BRTK