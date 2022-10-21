Resimde kaç karpuz var? Doğru cevabı bul, zekanı test et!

Dünya genelinde insanlar zekalarını test etmeyi, bilmece ve bulmacalar ile mantık sorularını sever. Zekanızı ve görsel algılama becerilerinizi test eden bu mantık soruları karşısında kimi zaman şaşkınlığınızı gizleyemezsiniz.

Mantıksal bilmece, düşünsel beceri ve zekayı geliştirmek için tercih edilen en etkili yollardan biridir. Gündelik hayatın yorucu temposu içerisinde kendinizi bitkin hissettiğiniz pek çok an olmuştur. Bu anlarda genellikle beyninizin durduğunu ve düşünme konusunda zorluk yaşadığınızı söyleyebilirsiniz. Bu durumları daha aza indirmek için bulmacalar ve bilmeceler sizlere zihinsel egzersiz anlamında yardımcı olur. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sorumuz ise oldukça basit: Bu resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

BU FOTOĞRAFTA KAÇ TANE KARPUZ GÖRÜYORSUNUZ?

Cevabı aşağıda paylaştık. Bir çözüm bulduğunuzdan eminseniz, lütfen aşağıya bir göz atın.

Bazı İnternet kullanıcıları, bunda rasyonel bir tahıl olmasına rağmen, sorunun çözümüne oldukça tuhaf bir şekilde yaklaşıyor.

8 KARPUZ MU GÖRÜYORSUNUZ?

Fotoğrafta 8 karpuz olduğunu iddia ederek, problem koşullarında BÜTÜN kelimesinin belirtilmediğini belirterek karpuz sayısının 8 olduğu iddia ediliyor.

“Bu fotoğrafta kaç BÜTÜN karpuz görüyorsunuz?”

6 KARPUZ MU GÖRÜYORSUNUZ?

Bir başka olası cevap da 6. Bu versiyona bağlı kalan bir grup insan bunu şöyle açıklıyor: "Bu fotoğrafı oluşturmak için 6 karpuz çekildi."

Ve gördüğünüz gibi, bunda da rasyonel bir tane var.

5 KARPUZ MU GÖRÜYORSUNUZ?

Resime ilk baktığınızda 8 adet karpuz gördüğünüzü söyleyebilirsiniz. Ancak bu cevap doğru olmaz çünkü resimde tam bir karpuz yoktur. Doğru cevabı bulmak için parçaları birleştirerek tam karpuzlar elde etmelisiniz.

(4 x 0,75) + (4 x 0,5) = 5

Bu fotoğrafta kaç tane karpuz olduğunu sayabiliyorsan, o zaman bir dahisin!

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