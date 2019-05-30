Reyting yarışının galibi belli oldu!

Dizilerin sezon finalleri bir bir yapılırken reyting heyecanı da artıyor. Dün akşamın reyting sonuçları belli oldu. 29 Mayıs'ta Diriliş Ertuğrul, Kuzgun ve Sen Anlat Karadeniz reytinglerde yarıştı. İşte sonuçlar...

Bu hafta sezon finalleriyle ekrana gelen diziler reytingde kıyasıya yarıştı. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre ilk sırada Diriliş Ertuğrul yer aldı. 29 Mayıs'ta ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aldı. Diriliş Ertuğrul’un özet görüntüleri de üçüncü sırada yer aldı. Kuzgun dizisi ise reytinglerde on beşinci sırada yer aldı. Total reytinglerde ilk yirmi sıra haberimizde…

REYTİNG SONUÇLARI 29 MAYIS