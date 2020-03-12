Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı

Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı. Ülkede bir alarm durumu olduğuna işaret eden Rum Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Epidomoloji Gözetim Birimi, söz konusu 6 vakayla temas içinde olan kişileri araştırmaya başladı" ifadelerine yer verildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 hastadan 3'ünün erkek olduğu bildirildi.

DHA