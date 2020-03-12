Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı
Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı

Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı

Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 6'ya çıktı

A+A-

Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

Rum kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide görülen koronaviris (Kovid-19) sayısının 6'ya çıktığını açıkladı. Ülkede bir alarm durumu olduğuna işaret eden Rum Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Epidomoloji Gözetim Birimi, söz konusu 6 vakayla temas içinde olan kişileri araştırmaya başladı" ifadelerine yer verildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 hastadan 3'ünün erkek olduğu bildirildi.

DHA

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.