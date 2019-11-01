RUM MERKEZİ CEZAEVİNDE TECAVÜZ!
Rum Merkezi Cezaevi’ndeki bir mahkum cezaevi müdürlüğü ile polise şikayette bulundu
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Rum Merkezi Cezaevi’ndeki bir mahkumun, önceki gün, cezaevi müdürlüğü ile polise, aynı koğuşta kalan başka bir mahkum tarafından tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, olayı gerçekleştirdiği düşünülen 25 yaşındaki mahkumun, tecavüz suçundan dolayı yargılanmasına başlandığını yazdı.
Etiketler : Rum Merkezi Cezaevi, mahkum, tecavüz
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