RUM METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN SARI ALARM!
Güney Kıbrıs'ta Sarı Alarm
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Rum Meteoroloji Dairesi’nin dün akşamdan bugün saat 16.00’ya kadar geçerli olmak üzere sarı alarm verdi.
Rum Meteoroloji Dairesi’nin dün akşamdan bugün saat 16.00’ya kadar geçerli olmak üzere sarı alarm vererek güçlü rüzgar ve şiddetli yağışlar konusunda uyardığı, İtfaiye’nin ise 28-29 Aralık’ta toplam 18 yardım, 5 yangın, 11 özel destek ve bir asılsız ihbar çağrısı aldığı haber verildi.
Etiketler : Rum Meteoroloji Dairesi, sarı alarm
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