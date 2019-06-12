"RUMLAR BU ADANIN TEK SAHİBİ DEĞİL"

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda ve özellikle Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili net mesajlar verdi.Başbakan Tatar, “Burası önemli bir coğrafya ve Rumlar bu adanın tek sahibi değildir.” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, “Burası önemli bir coğrafya ve büyük zenginlikler olduğu söylenmekte. Rumlar bu adanın tek sahibi değildir. İki ayrı eşit halk vardır. Bizler kuzeyde kendi egemenliğimizi ilan ettik. Türkiye ile yaptığımız anlaşmalar var ve Fatih ile Yavuz gemisinin araştırmaları bizler için çok önemli.Türkiye 80 milyon nüfusuyla Doğu Akdeniz’de en güçlü ülkelerden birisi.Önemli bir konumda ve bu pozisyonu korumamız gerek” dedi.

“Birlik ve beraberliğimize kimsenin nifak sokmasına izin vermeyeceğiz. Kıbrıs AB’nin bir parçası ve federal bir anlaşma olursa da Türkiye’nin burada yeri yok askerini de alıp gitmeli AB mekanizmalarının tavrı bu yönde” diyen Tatar, Kıbrıs Türkü’nün böyle oyunlara gelmediğini esas olanın Türkiye olduğunu söyledi.