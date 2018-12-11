2017 sonbaharında hayatlarını birleştiren Rüzgar ve Tuğba Erkoçlar çifti geçtiğimiz gün 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katıldı.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, geçtiğimiz gece Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Ödül törenine katılanlar arasında Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Erkoçlar da vardı.

Tuğba Erkoçlar'ın aldığı kilolar gözden kaçmazken akıllara 'Rüzgar Erkoçlar baba mı oluyor?' sorusunu getirdi.