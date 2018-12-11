Miley Cyrus'tan uyuşturucu itirafı

Uzun bir süre uyuşturucu batağında sürüklenen dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, bir dönem bıraktığı zararlı madde kullanımına yeniden başladığını itiraf etti.

Bir dönem çocuk dizileriyle dünyaca üne kavuşan, sonrasında da söylediği şarkılarla ve konserlerindeki hareketleriyle gündemden düşmeyen Miley Cyrus, bu kez uyuşturucu kullanımıyla gündemde.

2017 yılında zararlı madde kullanımını bıraktığını açıklayan şarkıcı, geçtiğimiz gün yaptığı itirafla sevenlerini üzdü. Annesi yüzünden tekrar uyuşturucu kullanmaya başladığını duyuran Cyrus, "Annem beni öldürecek ama evet, o çok fazla uyuşturucu kullanıyor. Bu yüzden dediklerimi umursamaz, onun yüzünden ben de kullanmaya başladım." dedi.