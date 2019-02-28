Ryan Babel'e şok üstüne şok!

Fulham, Ryan Babel'in 90 dakika forma giydiği maçta deplasmanda Southampton'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fulham, 17 puan ile 19. sırada kaldı ve haftayı ateş hattında kapattı.

Premier Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Fabri ve Babel'li Fulham, deplasmanda Southampton'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Oriol Romeu ve 40. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.

Hanesine 3 puanı yazdıran Southampton, 27 puana yükseldi ve 17. sıraya yerleşti. Fulham ise 17 puan ile 19. sırada kaldı.

Ryan Babel, 90 dakikada sahada kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan Fabri, süre alamadı.