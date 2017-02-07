SABAHA KARŞI CAYIR CAYIR YANDI!
Park halindeki araç yandı!
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Minareliköy’de bugün sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, aracın, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda makine iç kısmından alev alarak yanmaya başladığı düşünülürken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.
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Etiketler : Minareliköy, araç, yangın
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