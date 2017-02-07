Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SABAHA KARŞI CAYIR CAYIR YANDI!
SABAHA KARŞI CAYIR CAYIR YANDI!

SABAHA KARŞI CAYIR CAYIR YANDI!

Park halindeki araç yandı!

A+A-

Minareliköy’de bugün sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, aracın, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda makine iç kısmından alev alarak yanmaya başladığı düşünülürken, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Bu haber toplam 823 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.