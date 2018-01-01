Sabaha karşı meydana gelen kazada ölenlerin kimliği tespit edildi

Adnan Tokmak yönetimindeki aracın çarptığı biri kadın biri erkek iki yaya hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bu sabah saat 02.30 sıralarında Girne Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında meydana geldi.

32 yaşındaki Adnan TOKMAK’ın, yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığında, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan iki yaya çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır yaralanan iki yaya, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırdığı sırada yolda yaşamlarını yitirdi.

Ölen kişilerden birinin Girne’de sakin 34 yaşındaki Aziz Türksever olduğu belirlendi.

Ölen kadın şahsın ise, 53 yaşındaki Kuzey İrlanda vatandaşı adada turist olarak bulunan June Knight olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü Adnan Tokmak kaza sonrasında tutuklandı. Tokmak’ın, şu sıralarda mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.