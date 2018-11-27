Saçlarınızı ıslakken tarayanlar dikkat!

Saçlarınıza baktığınızı düşünürken aslında onlara zarar veriyor olabilirsiniz. İşte yıllardır doğru bilinen ancak saçınıza zarar veren 3 yanlış…

SAÇI ISLAKKEN TARAMALIYIZ

Yanlış! Saçları ıslakken taramak kırılmalara sebep oluyor. Bu yüzden duştan çıktığınızda saçınızdaki nemi havlu yardımıyla alın ve saçın ıslaklığı gidene kadar bekleyin. Saçınızı hafif nemli iken taramak zararı en aza indirmenize yardım edecektir. Öte yandan “ipeksi görünümü olan saçlar istiyorsanız sık sık taramalısınız” söyleminden de uzak durun. Saçları gün içinde sık sık taramak saç köklerine ve derinize zarar verir. Doğru tarama işlemi için tarak değil saç fırçası kullanmanızda da fayda var.

SAÇI HER GÜN YIKAMAK FAYDALIDIR

Saçınızı her gün yıkamak, korumaya yardımcı doğal yağların yok olmasına sebep olur. Ancak saçlarınız çok ince ve yağlı ise her gün yıkayabilirsiniz. Diğer tüm saç tipleri için ideal olan, saçı gün aşırı yıkamaktır.

UYURKEN SAÇLARI TOPLAMAK ZARAR VERİR

Aksine, saçlarınızı açarak uyursanız kırılmalar artar. Saçı toplayarak uyumak ise kırılmalara karşı dayanıklılığını artırır. Uyurken saçlarınızı topuz, at kuyruğu şeklinde toplamak yerine örgü yapabilirsiniz. Sabah örgüleri açtığınızda kıvırcık olan saçlarınız da işin bonusu!