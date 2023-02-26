Sadece zekâ seviyesi yüksek kişiler görebiliyor

Sosyal medya bu resmi konuşuyor. Sadece zekâ seviyesi yüksek kişiler gizlenmiş yüzü görebiliyor. Resimdeki yüzü görmek için 15 saniyeniz var..

Optik illüzyonlar sık sık sosyal medyada tartışma yaratıyor. Bir göz yanılsamasından yararlanan resimler, sosyal medya kullanıcıları arasında da oldukça popüler. Son olarak viral hale gelen resimde de gizlenmiş yüzün bulunması bekleniyor ama sadece 15 saniyede.

Sosyal medyada olay olan resim aslında 1880’de yayınlanan “Değirmenci nerede?” isimli bir bulmaca. İddiaya göre bu kadar kısa sürede gizli yüzü bulmak, olağanüstü zekanın bir işareti.

İŞTE RESİMDEKİ GİZLENEN YÜZ

sözcü.com.tr

Ayrıca çalışmalar, beynin zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırılırsa, o kadar akıllı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.