SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü de yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, haftasonu hava nasıl olacak
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