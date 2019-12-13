SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü de yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.