SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINAYA DİKKAT!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, sağanak yağmur, fırtına, 7 Aralık 2018
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