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SAĞLIK BAKANI PİLLİ PERSONELLE TANIŞTI

SAĞLIK BAKANI PİLLİ PERSONELLE TANIŞTI

Pilli personelle tanıştı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlıktaki ve bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri ve Yataklı Tedavi Kurumları dairelerindeki personeli ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli tanışma ziyaretinde yaptığı konuşmada, sağlığı daha ileriye taşımak için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, bakanlığa bağlı kurumları ve hastaneleri de kısa sürede ziyaret edeceğini belirterek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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