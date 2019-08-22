SAĞLIKTA GREV!

Sağlıkta örgütlü sendikalar sorunları çözülmediği gerekçesi ile 28 Ağustos Çarşamba günü 8-12 saatleri arasında tüm hastanelerin polikliniklerinde grev yapılacağını açıkladı.

112 hızır hizmeti hariç, tüm sağlık merkezlerinde de aynı şekilde poliklinik hizmetlerinde greve gidilecek.

Sendikalar, sorunun çözülmemesi halinde, 29 Ağustos Perşembe günü tekrar 8-12 saatleri arası tüm poliklinik hizmetlerine ilaveten tüm hastane ameliyathanelerinde (acil vakalar hariç) grev yapılacakları uyarısında bulundular.

Sorunun yine çözülmemesi halinde ise grev şekillerini artırarak devam edeceklerini kaydeden sendikalar, 29 Ağustos Perşembe günü yeni grev şekillerini açıklayacaklarını duyurdular.

Sendikalar, tüm bunlara rağmen mağduriyet yaşanmaması adına 27 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar sendikalar olarak diyaloğa açık olduklarını ve özellikle Başbakan ve Maliye Bakanının sorunun çözümü yönünde adım atmasını beklediklerini de hükümete bildirdiler.

KAMU SEN, KTAMS,TIP-İŞ, KTHES, KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak açıklamada, “Yıllardır sorun haline gelmiş olan ek mesai sorunu çözülmek yerine daha da karmaşık bir duruma gelmiştir. Öncelikle bilinmelidir ki ek mesai personel eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Personel eksikliğini gidererek sorunu çözmek yerinesiyasi popülistlik yaparak halka şirin görünmeye çalışanlar “personel istihdam etmeden” sürekli bilinçsiz bir şekilde yeni birimler açarak çalışanın işyükünü artırmakta ve daha çok ek mesai yaratarak personeli perişan etmekte ve halkın kaliteli hizmet alımının önüne geçmektedirler. Sorunu siyasilerin yaratmasına rağmen Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tasarruf adı altında karar alarak sağlık çalışanlarını önce çalıştırmış daha sonra “geriye dönük olarak” mayıs ayından itibaren çalıştıkları saatlerde kota olduğunu 2 Temmuzda yazılı bildirmiş ve çalışanlara çalışmış oldukları saatleri ödememe yolunu seçmiştir. 17 temmuzda Sağlık Bakanı ile görüşmemizde, sorunun çözüldüğünü herkesin çalışmasını ve çalıştıkları tüm saatlerin ödeneceğini söylemiştir. Temmuz sonunda ise sorunun çözülmediğini ve yine çalışanların fazladan çalıştırıldığını öğrenmiş bulunduk.Sendikalar olarak sorunun çözümü konusunda 30 Temmuz salı günü Sağlık bakanı ile yeniden toplantı gerçekleştirdik. Sağlık Bakanı, 3 günsonra cuma günü Maliye Bakanı ile, pazartesi günü ise Bakanlar Kurulunda Başbakan ile konuyu görüşeceğini ve her görüşmeden sonra bizleri bilgilendireceğini söylemesine ve yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen tenezzül edip sendikaları aramamıştır. Sağlık Bakanının doğru bilgi vermemesi ve ciddiyetten yoksun bu yaklaşımı kabul edilemez bir durumdur. Kendisini bu vesileyle oturduğu koltuğun farkında olmaya ve icraat yapmaya davet ediyoruz.” Denildi.

Sendkalar, sağlık çalışanlarının çalıştırılıp ekmesailerinin ödenmemesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, grev kararı aldıklarını açıkladılar.