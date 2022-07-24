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Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"

Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"

Sahne kıyafetiyle olay oldu! "Çıplak gibi görünüyorsun"

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın başarılı müzik kariyeri kadar sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.

Türk müzik piyasasının önemli isimlerinden biri olan Simge Sağın'ın birden fazla hit parçası bulunuyor. Sık sık sahne alan ve birbirinden şık sahne kostümleriyle seyircilerini büyüleyen Sağın, son kostümüyle ilgi çekti.

SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU

Sahne alarak sevenleriyle sık sık buluşan Simge Sağın, bu defa ten rengi detaylı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Sağın'ın iddialı elbisesiyle verdiği poza, "Çıplak gibi görünüyorsun", "Peri kızım" gibi yorumlar geldi.

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 Öte yandan o poz, binlerce beğeni aldı.

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Simge Sağın Miş Miş, Öpücem gibi parçalarla müzik kariyerini taçlandırdı.

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Müzik kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de beğeni topluyor.

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mynet.com.tr

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