Dünyayı gezen köpek sosyal medya fenomeni oldu

Sahibinin sağlık sorunları nedeniyle alınmıştı, sosyal medya fenomeni oldu çıktı. Finnian isimli sevimli köpek, sahibiyle birlikte dünyanın dört bir yanını gezip maceradan maceraya atlıyor. Finnian'ın birbirinden şirin görüntüleri de sosyal medyada dikkat çekiyor.

57 binden fazla Instagram, 75 bin TikTok takipçisi olan Finnian, aslında bir hizmet köpeği.

Sinir sistemini etkileyen bir hastalıktan muzdarip olan sahibine eşlik ediyor ve bu esnada da bol bol geziyor.

İki yaşındaki Golden retriever, şimdiye kadar Cebelitarık, Fransa, İspanya, Andorra, İzlanda ve Kanada’nın yanı sıra Amerikaeyaletlerinin yarısını ziyaret etti. Gezileri sırasında da birbirinden renkli görüntülere imza atıyor.

Utah’taki kanyonlardan aşağı inen Finnian’ın bir videosu iki milyondan fazla izlendi. Ayrıca pek çok fotoğrafı da yüzlerce beğeni alıyor.

Finnian’ın sahibi ise şunları söylüyor: “Birlikte seyahat edebilmek, bağımızı çok daha güçlü kılıyor. Ne zaman bir yere seyahat etsek güvenimiz artıyor; çünkü tıbbi dönemlerim olduğunda bana yardım etmesi için ona güvenebileceğimi biliyorum ve onunla birlikteyken daha güvende hissediyorum.”

Finnian’ın ailesinde ayrıca Lacey adında altı yaşında bir Pomeranian cinsinden ve Keegan adında dört yaşında bir Goldendoodle türünden iki köpek daha var. Massachusetts’te yaşayan aile, dönüştürülmüş bir 1991 GMC minibüsüyle de Amerika’yı dolaşıyorlar.

sözcü.com.tr