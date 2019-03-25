Sahnede hayranına mikrofonla vurdu!

Bülent Ersoy sahneye çıkmaya çalışan kadın hayranına mikrofonuyla vurdu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Şişli'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Sahne aldığı mekanda kendisine yaklaşmak isteyen bir hayranına mikrofonla vurarak tepki gösterdi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, dün gece sahne aldığı mekanda Tarkan'a ait yeni şarkısı ‘Ümit Hırsızı'nı ilk kez seslendirdi. Ersoy, ‘Aldırma Gönül’ şarkısını seslendirdiği anlarda sahneye bir kadın hayranı atladı. Ersoy, kolunu çekerek şarkının yarıda kesilmesine neden olan kadına mikrofonuyla vurdu. Bunun yanı sıra mekanda bulunan güvenlik görevlilerinin sahne sırasında ünlü sanatçıya hayranlarının bu kadar yakınlaşmasına neden izin verdiği ise akıllara takıldı.