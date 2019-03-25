Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım!

Pepe'nin takımdan ayrılmasının ardından Isimat-Mirin ve Roco'dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Çağlar Söyüncü'yü gözüne kestirdi.

Son dönemde ismi Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan milli stoper Çağlar Söyüncü için flaş Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

Fotomaç'ın haberine göre, Leicester City'de forma giyen 22 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Ersun Yanal'ın transfer listesinin en tepesinde yer alan Çağlar için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bizzat devreye gireceği ve tüm imkanları seferber edeceği öne sürüldü.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Pepe'nin boşluğunu, Mirin ve Roco ile doldurmayı başaramayan siyah-beyazlılarda, Domagoj Vida'nın da iyi bir teklif gelmesi halinde satılması gündemde. Beşiktaş'ın, savunmayı Çağlar'la takviye etmek için ilk adımı attığı ve menajerler düzeyinde nabız yoklamaya şimdiden başladığı öğrenildi.

Leicester City'nin 19 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü kolay kolay bırakmayacağını düşünen yönetim, İngiliz ekibine 2 senelik kiralama teklifinde bulunacak.

Leicester City'de Harry Maguire, Wes Morgan ve Jonny Ewans gibi tecrübeli isimlerin gölgesinde kalan Çağlar, 2'si EFL Cup, 5'i Premier Lig'de olmak üzere toplam 7 maçta şans buldu. Gol ve asist üretemeyen milli futbolcu, 3 kez de rezerv takımında görev yaptı.

Milli stoperin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, kendini yeniden kanıtlamak istediği bildirildi.