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SAHTEKARLIKLA 257 BİN TL TEMİN ETTİ!

SAHTEKARLIKLA 257 BİN TL TEMİN ETTİ!

Çalıştığı iş yerinin mallarını...

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Ortaköy’de faaliyet gösteren China Baazar isimli iş yerinde çalışan S.P.’nin (E-38) 2017- 2019 yılları sırasında iş yerine ait muhtelif eşyaları sahte sipariş fişi düzenlemek suretiyle başka iş yerlerine satarak yaklaşık 257 bin TL temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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