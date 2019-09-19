SAHTEKARLIKLA 257 BİN TL TEMİN ETTİ!

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Ortaköy’de faaliyet gösteren China Baazar isimli iş yerinde çalışan S.P.’nin (E-38) 2017- 2019 yılları sırasında iş yerine ait muhtelif eşyaları sahte sipariş fişi düzenlemek suretiyle başka iş yerlerine satarak yaklaşık 257 bin TL temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.